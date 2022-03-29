Операторы мобильной связи не скрывают опасений о дальнейшей судьбе отрасли

Озвучены тревожные прогнозы, что работа сотовых сетей может ощутимо ухудшится уже в июле этого года в связи с дефицитом технических и кадровых ресурсов.
Экономические санкции очень негативно повлияли на ситуацию: из страны массово уезжают IT-специалисты, иностранные компании отказываются от сотрудничества, а оборудование устаревает и изнашивается. Ресурсов хватит ещё максимум на полгода, затем качество сотовой связи начнёт безнадёжно ухудшаться, зато цены вырастут «до потолка». В итоге встанет вопрос о самом существовании этой отрасли в России. Сотовики бьют тревогу и уповают на помощь «свыше».
Комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей по связи и IT призвала государство поучаствовать в спасении отечественной сотовой связи, которая стала неотъемлемой частью жизни россиян. РСПП предлагает вдвое уменьшить оплату радиочастотного спектра, освободить отрасль от налога на имущество, а её сотрудников – от налогов на доходы.
Между тем Минцифры РФ считает, что жизнеспособность сотовой связи зависит не только от государства, которое и так очень помогает, но и от собственных инициатив предпринимателей. Одним из возможных путей поддержания отрасли на плаву Минцифры считает для начала отказ сотовых операторов от безлимитных тарифов - как всегда, за счёт ухудшения условий для потребителей.
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