Центробанку поручили отлов спекулянтов

Аргументы Недели → Потребитель 13+

28 марта 2022, 17:17

Банки начали выполнять указание ЦБ по ограничению и блокировке карт россиян, осуществляющих спекулятивные закупки товаров. Под ограничения может попасть практически любой покупатель. Реабилитация пользователя банковской карточки возможна, но потребуется время на оспаривание «своей честности».



Пока банки выборочно выполняют поручения регулятора. Многие финансовые организации и вовсе не имеют для этого технических возможностей. Банки должны обращать внимание на клиентов с нестандартным поведением. В ЦБ считают недопустимым однотипность операций, проводимых одним человеком в течение короткого промежутка времени. Во многих регионах замечены спекулятивные тенденции, что создаёт угрозу для рынка.



Продавцы на местах стараются не заниматься ограничением отпуска товаров. При продаже одной и той же позиции одному клиенту она пробивается разными чеками. К примеру, 10 килограммов сахара пробивается пять раз по два килограмма. Если оплачивать такую покупку банковской картой, её могут заблокировать. При оплате наличными никаких рисков нет, как и нет возможностей у государства ограничить продажу большого объёма товара в одни руки.