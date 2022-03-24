Несмотря на санкции, в морепродуктах у россиян дефицита не будет

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24 марта 2022, 10:16

Санкции Запада не оставят россиян без рыбной продукции. Несмотря на проблемы в логистике, в страну будут поставляться те же виды морепродуктов. Российские рыбаки полностью обеспечивают потребности населения. Дефицита морепродуктов не предвидится. Отрасль работает в обычном формате. За три месяца текущего года рыбаки выловили на 3% рыбы больше, чем в прошлом году.



Ранее рыбу из дальневосточных регионов было выгоднее продавать за рубеж. Сейчас её придётся везти в российские субъекты по железной дороге и автомобильным транспортом. В год российские рыболовные артели вылавливают 5 миллионов тонн рыбы. Ещё 350 тысяч тонн выращивается в водоёмах. За границу в прошлом году было продано 560 тысяч тонн рыбы. Более половины объёма выловленного минтая идёт на экспорт, так как россияне не могут съесть такое количество.



В 2021 году увеличилось производство и лососёвых. Но чаще всего россияне покупают селёдку - 17%, потом идут крабовые палочки – 11%, которые изготавливаются из фарша белой рыбы – сурими. Её добывают в Юго-Восточной Азии. Государства этого региона при необходимости готовы к увеличению поставок. Оттуда же в Россию поставляется до 60% скумбрии.