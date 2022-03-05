Россияне могут столкнуться с дефицитом сахара

Аргументы Недели → Потребитель 13+

5 марта 2022, 11:21

Торговые сети не получили от производителей необходимый объём сахара. На рынке наблюдается спекулятивный спрос. Специально придерживают продукцию и сами производители, чтобы выгоднее продать её в дальнейшем. Из-за этого во многих магазинах уже наблюдается дефицит сахара.



Заводы снизили поставки, подтвердили торговые сети. В отдельных субъектах сахар недоступен даже производителям кондитерских изделий и хлеба. При этом аграрии не планируют увеличивать посевы сахарной свёклы



Ряд торговых сетей предложили Министерству сельского хозяйства России ограничить объёмы продаж отдельных товаров в одни руки. Сбои с поставками сахара в магазины наблюдаются уже на протяжении двух лет. Нарушенная в период пандемии логистика так и не была приведена в порядок. В ряде случаев товар скупается спекулянтами для создания в отдельных регионах «атмосферы дефицита». Средняя цена килограмма сахара на бирже составляет 67 рублей, хотя ещё несколько дней назад она была меньше на 18 рублей. Государству для стабилизации рынка приходится приобретать тростниковый сахар и создавать дополнительные фонды для предотвращения дефицита. Если рост цен на сахар не остановится, производители готовой продукции будут менять рецептуру.