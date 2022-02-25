Россия и Украины могут устроить коллапс на мировом продовольственном рынке

Из-за роста цен на топливо, удобрения на рынке продовольствия может наступить продовольственный кризис.
Россия, как и Украина, являются главными поставщиками зерновых. Логистика обоих государств выстроена через Азовское и Чёрное моря. Из-за военных действий Азовское море уже закрыто для судоходства. Накануне со стороны Мариуполя были обстреляны два российских грузовых судна.
Если Россия и Украина перестанут поставлять на мировой рынок плановые объёмы пшеницы, кукурузы, цена на них может возрасти до рекордных значений. В обоих государствах остались резервы, однако они могут быть заморожены из-за развивающейся негативной ситуации.
Эксперты вынуждены признать, что цены на продукты питания росли и без учёта событий последних дней. Увеличение цены гарантированно коснётся 30% продовольствия. В Британии считают, что самое худшее с ценами на продукты ещё впереди. Если остановленные европейские заводы по выпуску удобрений не начнут работу в ближайшее время, урожай не гарантируется как в предыдущие годы. Министерство экономического развития рассматривает разные сценарии. При необходимости экспорт отечественной продукции может быть ограничен.
Аргументы Недели → Самое читаемое
- #ЗАУГЛОМ Что происходит в Крыму прямо сейчас
- 15.02 12:52 Право на кредитные каникулы распространится на все займы
- 07.02 10:17 В России на 20% подорожали услуги частных мастеров
- 03.02 10:58 В колбасе будет больше жира и меньше белка
- 01.02 10:04 Капуста подорожала на 140%, растут в цене и другие ингредиенты борща