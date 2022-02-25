Россия и Украины могут устроить коллапс на мировом продовольственном рынке

Аргументы Недели → Потребитель 13+

25 февраля 2022, 10:22

Из-за роста цен на топливо, удобрения на рынке продовольствия может наступить продовольственный кризис.



Россия, как и Украина, являются главными поставщиками зерновых. Логистика обоих государств выстроена через Азовское и Чёрное моря. Из-за военных действий Азовское море уже закрыто для судоходства. Накануне со стороны Мариуполя были обстреляны два российских грузовых судна.



Если Россия и Украина перестанут поставлять на мировой рынок плановые объёмы пшеницы, кукурузы, цена на них может возрасти до рекордных значений. В обоих государствах остались резервы, однако они могут быть заморожены из-за развивающейся негативной ситуации.



Эксперты вынуждены признать, что цены на продукты питания росли и без учёта событий последних дней. Увеличение цены гарантированно коснётся 30% продовольствия. В Британии считают, что самое худшее с ценами на продукты ещё впереди. Если остановленные европейские заводы по выпуску удобрений не начнут работу в ближайшее время, урожай не гарантируется как в предыдущие годы. Министерство экономического развития рассматривает разные сценарии. При необходимости экспорт отечественной продукции может быть ограничен.