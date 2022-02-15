Право на кредитные каникулы распространится на все займы

Аргументы Недели → Потребитель 13+

15 февраля 2022, 12:52

С июля банки будут вынуждены выкупать свой финансовый продукт, если он был навязан клиенту, или был оформлен им без достаточного понимания.



При постоянных нарушениях регулятор остановит продвижение такого финансового продукта. Глава службы ЦБ по защите прав потребителей и обеспечению доступности финуслуг Михаил Мамута сообщил, что на финансовом рынке произойдут значительные изменения в сфере защиты прав граждан. Клиенты, вкладывающиеся в фондовый рынок, получат больше гарантий по вложенным активам.



По новым законам банк обязан детально рассказывать о продукте. То, что будет проговариваться устно, не будет отличаться от письменного содержания договора. В настоящее время банки уже перенастраивают учётные системы под новые требования. Нормативный акт должен вступить в силу в середине года.



Осенью прошлого года банки ввели систему тестирования для инвесторов. Теперь они смогут при помощи программы точнее рассчитать доходы от вложения активов и определить существующие на финансовом рынке риски. К примеру, ранее четверть инвесторов приобретала иностранные акции, не котировавшиеся Банком России. Сейчас у продавца осталось меньше возможностей для манипуляций клиентами. Сам процесс тестирования также будет регулироваться, чтобы исключить обман инвесторов.