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В России на 20% подорожали услуги частных мастеров

, 10:17

В России на 20% подорожали услуги частных мастеров

Из-за роста цен на материалы и инструменты, услуги частных мастеров заметно подорожали. Стоимость работы сантехника и электрика за год возросла в среднем на 20%. Вызов специалиста стартует от 3 тысяч рублей. Эксперты  прогнозируют приток частных мастеров на рынок, что повлечёт сдерживание цен и повышение конкуренции.

Услуги «мужчины на час» всегда пользовались большим спросом, как и помощники по переезду. Их стоимость также подросла. В среднем она обходится в 5,5 тысячи рублей «за вызов». Удорожания можно ожидать и в текущем году за счёт увеличивающегося спроса. На фоне дорожающих материалов, многие затеяли ремонт максимально быстро. Это подстегнуло спрос на строителей, которые подняли цены как минимум на 10%.

Специалисты не видят причин для снижения цен, но рекомендуют вместе с мастерами приобретать строительные и расходные материалы. Они разбираются в качестве и могут найти оптимальное и выгодное предложение.

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