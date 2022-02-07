В России на 20% подорожали услуги частных мастеров

Аргументы Недели → Потребитель 13+

7 февраля 2022, 10:17

Из-за роста цен на материалы и инструменты, услуги частных мастеров заметно подорожали. Стоимость работы сантехника и электрика за год возросла в среднем на 20%. Вызов специалиста стартует от 3 тысяч рублей. Эксперты прогнозируют приток частных мастеров на рынок, что повлечёт сдерживание цен и повышение конкуренции.



Услуги «мужчины на час» всегда пользовались большим спросом, как и помощники по переезду. Их стоимость также подросла. В среднем она обходится в 5,5 тысячи рублей «за вызов». Удорожания можно ожидать и в текущем году за счёт увеличивающегося спроса. На фоне дорожающих материалов, многие затеяли ремонт максимально быстро. Это подстегнуло спрос на строителей, которые подняли цены как минимум на 10%.



Специалисты не видят причин для снижения цен, но рекомендуют вместе с мастерами приобретать строительные и расходные материалы. Они разбираются в качестве и могут найти оптимальное и выгодное предложение.