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В колбасе будет больше жира и меньше белка

, 10:58

В колбасе будет больше жира и меньше белка

За многие десятилетия состав российских колбас не менялся. Его улучшали, однако технический регламент оставался прежним. Теперь Министерство сельского хозяйства намерено изменить требования к производству колбасы. В них будет больше жира и меньше белка. Это позволит употреблять любимый продукт без ущерба для семейного бюджета.

Действующая версия технического регламента была принята в 2013 году. Производитель имел право отклоняться на 20% от долей необходимого белка и жира. Известная в стране колбаса «Докторская» в советское время пользовалась большим спросом у людей. Сейчас диетологи не рекомендуют её к употреблению. Если в 30-е годы прошлого века её состав был разработан для улучшения подорванного здоровья трудящихся, то сейчас сроки её хранения продлевают в угоду торговли. Для этого производители добавили в неё крахмал, и консерванты. В составе стали чаще появляться субпродукты в виде свиных шкурок, ушей, губ и т.д. Люди, привыкшие к современной колбасе, не захотели бы употреблять более полезный продукт прошлого столетия, посчитав его невкусным.

Индустрия пищевых добавок и ароматизаторов подстроила потребителей под себя. Им нужны более яркие вкусовые ощущения, а не столько здоровый продукт. К этим добавкам привыкаешь, как к наркотику, а у Минсельхоза, Газпрома и прочих есть собственные производства для своих, где мясные продукты совсем другого качества.

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