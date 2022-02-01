Капуста подорожала на 140%, растут в цене и другие ингредиенты борща

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1 февраля 2022, 10:04

По росту стоимости продуктов питания капуста заняла лидирующее положение. В Министерстве сельского хозяйства считают необходимым увеличение посевов данной культуры в новом году.



Один из главных ингредиентов борща оказался не таким доступным для россиян, как ранее. По данным Росстата, капуста по итогам прошлого года подорожала более чем на 140%. В новом году прирост в цене составил уже 11%, и это не предел. На стоимость капусты оказали влияние засуха, увеличение стоимости семян, удобрений, средств защиты, сельхозтехники, как и всей логистики.



Площади засева под «борщевые культуры» в России за последние годы заметно сократились. Импортная капуста подорожала в три раза. На фоне растущего спроса, аграрии пытаются придержать продукцию на складах, чтобы в дальнейшем продать её дороже. В 2020 году цена на капусту была максимально низкой из-за рекордного урожая. В новом сельхозгоду фермеры увеличат посевы капусты на 8%. Государство намерено оказать поддержку подсобным хозяйствам, которые смогут поставлять определённые объёмы продукции на внутрироссийский рынок.

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