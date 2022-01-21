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Минпромторг и Минсельхоз будут следить за ростом цен

, 10:23

Минпромторг и Минсельхоз будут следить за ростом цен

Власти вплотную занялись торговлей, чтобы отслеживать рост цен и заключать прямые договора с производителями.

Ряд экспертов считает усилия чиновников напрасными, так как нужно бороться не со следствием, а с причиной проблемы. Картофель, к примеру, дорожает по причине недостаточного объёма урожая. Если проблемы во взаимоотношениях производителей и торговых сетей не будут решены, в Минсельхозе будут лоббировать изменения в законе о торговле.

Поставщики и торговые сети не могут договориться о стоимости товаров. За прошлый год цена на мясо и птицу увеличилась более, чем на 17%. Борщевой набор подорожал ещё больше. Поставщики винят торговлю, а сети считают, что героически сдерживают цены и стоят на стороне покупателей. Торговлю могут обязать перейти на прямые контракты с производителями. В таком случае государство будет контролировать цены и условия поставок продукции на полки магазинов.

Ценообразование сегодня зависит от соотношения спроса и предложения. Если площади посадки картофеля в стране уменьшаются, то стоимость выращенной продукции будет постоянно расти из-за оставшегося на прежнем уровне спроса. Государство должно исключить из цепочки поставок картофеля из других стран лишних участников рынка, которые «накручивают» свои проценты.

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