Как меня обокрал Макдональдс

Аргументы Недели → Потребитель 13+

19 января 2022, 13:43

Отравиться фастфудом иногда приходится по необходимости, иногда – по нестерпимому желанию организма получить стресс и порцию канцерогенов. Не знаю, что мною руководило в этот раз, скорее намерение убить время до следующей встречи, но 14 января вечером было решено, что надо!



Чтобы не раздражать Роспотребнадзор, Минздрав, любимого мэра Собянина, которые каждый день сообщают о росте заболеваемости коронавирусом, решил оформить заказ через мобильное приложение Макдональдса с получением его в ближайшем так сказать ресторане быстрого питания. Пока ехал, выбрал комбо, выбрал ближайший Мак, оплатил заказ. И тут началось…



Приложение почему-то «заглючило» и отправило заказ в совсем другой ресторан, куда мне по метели ехать не очень то хотелось, а вернее, совсем не хотелось. Отменить заказ в приложении невозможно, перенаправить тоже. Надо звонить на линию поддержки, где работают не очень то отзывчивые и в общем-то равнодушные люди, отвечающие шаблонными фразами. Пока я с ними обсуждал обстоятельства случившегося, их сервис, толерантность, справедливость столетней империи дяди Мака, в приложении всплыло сообщение, что мой заказ выдан. Как это выдан, если я тут, а не там? Кому выдан, на каком основании? Кто съел мой обед, оплаченный моей картой из непосильным трудом заработанных денег? Выяснилось, что выдан – это значит ждёт меня на стойке, и если я его не получу, то заказ будет утилизирован.



Я с ужасом представил, как мой ужин утилизируют сотрудники Макдональдса, голодная слюна потекла и чувство обиды усилилось. Я потребовал, чтобы мне предоставили по меньшей мере видео утилизации моего ужина, чтобы и я получил хоть какое-то удовлетворение, потому что если им «будет прятно, то и мне будет прятно», как говорил Фрунзик Мрктчян из «Мимино». Но вместо видео мне прислали контактный телефон того ресторана, где сейчас начнут утилизировать мой заказ. Дозвониться по нему было невозможно. Я стал писать в приложении, на сайте, уговаривать, упрашивать, убеждать, угрожать, но в ответ – тишина, видимо, как во время процесса утилизации. В конце концов, я сплюнул голодной слюной через левое плечо, топнул ногой, развернулся и с чувством глубокого неудовлетворения и досады пошел восвояси, успокаивая себя, что здоровее буду - оттянул на некоторое время наступления гастрита, язвы, запора, несварения и других гастроэнтерологических симптомов. Но вот ребёнок был очень расстроен, до слёз, но покупать ещё раз в этом ресторане быстрого питания я принципиально ничего не стал. Тут же вспомнил, как бывший наш мэр Юрий Лужков начинал борьбу с западными едальнями с помощью наших пирожковых, блинных, но империалисты всё равно выиграли этот неравноценный бой. Но это было раньше, тогда. А сейчас, в период «холодной войны-2» и импортозамещения, почему правительство не замещает вражеские общепиты? Ведь мало ли что желудок натворит. Кто управляет нашими желудками, тот может и сердцем завладеть, и на революцию народ вывести, это похлеще чипа будет. Власть должна заботиться о желудках электората в прямом так сказать смысле.



Конечно, гонораром за эту заметку я отобью свой утилизированный заказ, но таких как я немало. И немало тех, кто обожает Макдональдс, особенно дети. А ведь я до последнего времени не знал, что в США в Макдональдсах питаются местные бомжи, об этом услышал в эфире «Комсомольской правды» в программе «Америка по-русски» с Ольгой Нечаевой. Значит, и мы, в некотором смысле, гастрономические бомжи Макдональдса. А так хочется чувствовать себя человеком и гражданином, и не судиться, и не унижаться, а просто жить и радоваться тому же Макдональдсу в мире с открытыми границами и приветливыми правительствами.



В.П.



P.S. Адрес, на который можно отправить годовой семейный абонемент на посещение Макдональдса можно получить в редакции. Но адрес – только для абонемента, не для киллера.

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