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«Сладкая смерть» подорожает с 1 февраля

, 17:41

«Сладкая смерть» подорожает с 1 февраля

Производители кондитерских изделий сообщили о повышении цен с 1 февраля от 6 до 19%. Они объясняют это увеличением стоимости упаковочного материала и сырья.

Сейчас ритейлеры рассматривают предложения производителей. Стороны понимают, что подорожание является вынужденной для сохранения качества товара мерой. В список позиций, ожидающих увеличения цен, входят зефир, конфеты на вес, торты и многое другое. Всего планируется изменить в стоимости более 100 позиций.

В кондитерском производстве повышение цен производится в крайних случаях, ведь сахар и без того сладкая смерть. К примеру, из-за увеличения цены на белый сахар за прошлый год на 25% поползли вверх цены на его производные. На цене сказывается стоимость импортного сырья. Из-за отсутствия альтернативы импортозамещения не получается.

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