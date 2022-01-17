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Причины роста цен искали в торговле, а они оказались в агрохолдингах

, 17:48

Причины роста цен искали в торговле, а они оказались в агрохолдингах

За новогодние каникулы цены в России увеличились как минимум на 0,5%.  Но в Министерстве финансов считают, что страна прошла пик инфляции. Стимулов для разогревания экономики больше нет. Чиновники делают всё необходимое, чтобы справиться с инфляционным давлением.

Весь прошлый год власти заявляли, что инфляция достигла максимума и дальше цены расти не будут. В проекте бюджета закладывался инфляционный показатель в 3,7%. Но к концу года Россия подошла с 8,4%. Это максимально за последние пять лет.

Чтобы остановить и сгладить негативную тенденцию власти прибегнули к помощи Федеральной антимонопольной службы. В результате наценка на товары из потребительской корзины не могла превышать 10%. Ограничение будет действовать и в текущем году. Для улучшения материального положения пенсионеров их пенсии были проиндексированы выше уровня инфляции.

Заглядывая в проблему глубже, «Новая газета» обнаружила, что цены накручивают агрохолдинги. Они имеют большую долю в производстве основных продуктов питания, что позволяет им диктовать ретейлерам свои ценовые условия. Но ответственность за накрутку возлагается в основном на торговые сети. Если власти детально изучат монополизм агрохолдингов, то быстро докопаются до истоков ценовых рекордов.

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