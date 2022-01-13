Частные дома в России могут газифицировать через 20 лет

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13 января 2022, 16:12

Далеко не все домохозяйства могут получить доступ к магистральному газу. Из-за этого россияне вынуждены топить печи дровами и пыльным углём.



Чиновники рапортуют об успехах программы газификации, в то время как она остаётся несбывшейся мечтой для многих людей. За ближайшее десятилетие благами газовой цивилизации смогут воспользоваться только 10 миллионов россиян. И темпы газификации компании увеличить не могут. На фоне растущей инфляции многие домохозяйства не в состоянии приобрести необходимое газовое оборудование. Льготные условия также недоступными для многих категорий людей.



Когда частный сектор в крупных городах начинает топить печи, то населённый пункт погружается в смог. Из-за безветренной погоды люди не видят солнца по несколько дней. Власти вынуждены вводить режимы чёрного неба. То же самое относится к населённым пунктам, отапливающимися от котельных на угле. Устаревшие ТЭЦ работают практически по всей стране. Россияне в городах и крупных посёлках каждый день вдыхают коктейль с копотью и запахом, что приводит к тяжёлым заболеваниям. Газификации часто препятствуют и региональные угольные лоббисты.

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