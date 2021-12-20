Россия сократила импорт фруктов и овощей с Ближнего Востока из-за пестицидов и ГМО

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20 декабря 2021, 17:24

В плодоовощной продукции из Турции, Ирана и Египта, поставляемой на российский рынок, специалисты Роспотребнадзора нашли опасные вещества. По этой причине импорт продуктов будет сокращён. Торговые сети к Новому году могут столкнуться с дефицитом апельсинов, винограда, мандаринов, гранат и ряда других товаров.



В надзорном ведомстве предписали обнаруженную продукцию из данных государств отправить на утилизацию, чтобы исключить отравление. Из Египта также запрещён ввоз мяты, а из Ирана перца. Дополнительно под запрет попали шоколадные яйца, чипсы и лапша из Китая. Роспотребнадзор проводит регулярные исследования импортной продукции. Многие товары содержали пестициды и ГМО. Импорт приостановлен до особого распоряжения.



Роспотребнадзор получает сообщения о нарушениях в поставках товаров из Европейского союза. В преддверии новогодних праздников контроль за импортом усилен. О полном запрете ввоза из перечисленных государств речи не идёт. В Минсельхозе гарантируют, что перебоев с поставками плодоовощной продукции на новогодних каникулах не будет.





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