Россияне не собираются экономить на праздновании Нового года

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20 декабря 2021, 13:57

Несмотря на высокий уровень инфляции и небольшой рост доходов, россияне не планируют экономить на подарках к Новому году. 70% соотечественников готовы выложить от одной до 10 тысяч рублей на поздравление родных и близких.



Согласно данным опроса Центробанка, население ощущает инфляцию на 17%, против официального показателя в 8,1%. Больше всего подарки хотят приобрести люди в возрасте от 36 до 45 лет. Те кто постарше готовы к приобретению недорогих подарков. Внесла свои коррективы и продуктовая инфляция. К примеру, многие собираются покупать к празднику не зарубежные продукты, а отечественные аналоги. Это относится к икре, мясной, сырной и молочной продукции.



Новогодняя атрибутика начала активно скупаться ещё в ноябре. Стоимость так называемого новогоднего набора составила около 5 тысяч рублей. В него вошли наряженная ель, шампанское и мандарины. Россияне нацелены на сокращение срока праздника. Продукты закупаются в большей степени на пару праздничных январских дней.

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