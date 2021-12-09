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Россиян ожидает увеличение цен к Новому году

, 15:29

Россиян ожидает увеличение цен к Новому году

К новогодним праздникам стоимость ряда товаров может увеличиться в цене до 7%. Специалисты университета «Синергия» в качестве причин роста цен называют пандемию и традиционный фактор.

Подорожание коснётся мяса, рыбы, а также сладостей и спиртного. Вместе с этим может подрасти цена на косметику и ювелирные изделия. Рост цен связан также с повышенным спросом на товары.

Мировой рынок ориентируется на разные экономические показатели. К примеру, плохие погодные условия, приведшие к неурожаю, автоматически приводят к увеличению цен. Российский рынок значительно зависит от мировой конъюнктуры. Из-за высокого спроса и недостаточного предложения товары дорожают. Цена будет постепенно увеличиваться и на товары повседневного спроса. Так за год табачная продукция подорожала на 20%. На такой же уровень она увеличится и в следующем году. Подрастут в цене смартфоны. Из-за нехватки комплектующих, микрочипов, разрушенной логистики многие товары из Китая идут в Россию со значительной наценкой.

В прошлом году россияне в среднем тратили на оформление новогоднего стола до 7 тысяч рублей. Сейчас придётся выложить около 10 тысяч.

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