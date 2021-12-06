В России дорожают ингредиенты для новогодних традиционных блюд

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6 декабря 2021, 12:56

Подготовка популярных салатов оливье и селёдки под шубой в этом году многим россиянам обойдётся дороже. Оливье на четырёх человек будет стоить примерно в 400 рублей. Это на 15% дороже, чем в прошлом году. Селёдка под шубой оценивается в 200 рублей, что на четверть дороже прошлогоднего.



В этом году цена заметнее всего выросла на картофель, морковь и лук. В ряде регионов подорожание составило более 70%. Борщевой набор, который стал единицей измерения цен на овощи, также к новому году может подрожать. Стоимость капусты увеличилась на 70%, а лука - на треть. Министерство сельского хозяйства планирует остановить рост цен на плодоовощную продукцию, но уже только в следующем году. Некоторые продукты закупят в странах СНГ. А отечественным аграриям предложат увеличить посевные площади. Продовольственная инфляция к концу года может достичь 9,2%. Это рекордный показатель за последние несколько лет.



Основная причина роста цен, по мнению экспертов, кроется в пандемии. Из-за нарушения логистических цепочек нарушены поставки. Увеличение цены на горючее, запчасти, удобрение вынудило производителей поднять цену на зерно, подсолнечник, гречку, сельскохозяйственные корма.





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