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Этикетки на рыбных консервах не гарантируют качественное содержание

, 09:05

Этикетки на рыбных консервах не гарантируют качественное содержание

Консервы сайры могут содержать сардины иваси, а в банках с российской икрой чаще находится китайский аналог. Чтобы исключить появление на прилавках некачественного товара, власти в России хотят ввести цифровую маркировку на рыбную продукцию. Она, по мнению инициаторов идеи, должна защитить рынок от нелегальных товаров.

В Россельхознадзоре предупреждают, что рынок буквально завален фальсификатом. Сегодня закон не обязывает производителя указывать на этикетке вид сырья. В итоге оно зачастую приобретается в Китае, фасуется у нас и поставляется в магазины как отечественная продукция. Потребитель получает зарубежные аналоги низкого качества.

Рыбные консервы из сайры подделываются чаше всего. В банках в 40% случаев обнаруживается сардина иваси или тихоокеанская сельдь. Если правительство примет закон о маркировке, более 1,8 тысячи предприятий в России обяжут маркировать продукцию по-новому. Сейчас определить фальсификат можно только посредством экспертизы и проверки работы изготовителя. Иногда на заводе при запасе одного килограмма краба может выпускаться до 6 тонн готовой продукции в неделю. Подобные несостыковки имеются и при производстве молока. Цифровизация производства позволит гарантированно отследить движение продукции от завода до потребительского стола.

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