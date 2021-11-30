Размер среднего долга граждан перед банками в России составил 320 тысяч рублей

Аргументы Недели → Потребитель 13+

30 ноября 2021, 10:36

Пандемия заставила многих людей обратиться за займами, чтобы поправить своё финансовое положение. Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила о планах по ужесточению кредитно-денежной политики. По её мнению, отечественная экономика плавно отходит от кризиса и возвращается на траекторию роста.



Но пандемия в России и во всём мире продолжается. Проблемы отдельных категорий населения не только не решили, но и увеличились. Россияне стали активнее обращаться к микрофинансовым организациям. Центробанк, опасаясь роста задолженности граждан, с нового года начнёт ограничивать работу кредиторов, которые будут увлекаться вовлечением граждан в финансовую кабалу. Такое право регулятору даст федеральный закон, который приняли парламентарии несколько дней назад уже во втором чтении.



За первые полгода долги россиян по кредитам, переданным на принудительное взыскание, подросли до 2,3 триллиона рублей. Хотя ещё в конце прошлого года данный показатель составлял 1,8 триллиона. К концу года уровень задолженности граждан может подрасти ещё на несколько пунктов, считают в управлении Федеральной службы судебных приставов России.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости