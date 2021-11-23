ФАС проверит цены на лекарства

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23 ноября 2021, 12:20

Федеральной антимонопольной службе правительство РФ делегировало полномочия по контролю за ценами на жизненно важные лекарственные препараты.



Информация о результатах проверки будет отображаться в едином реестре. Контрольные мероприятия ведомство проведёт согласно плану, однако внеплановые оценки также возможны. Основанием для них могут стать обращения граждан, ведомств и президента страны.



Ранее контроль за оптовыми и розничными ценами осуществляли Росздравнадзор и региональные контролирующие организации. По новым правилам ФАС сможет выезжать в регионы для проверки надбавок на жизненно важные лекарства. Если будет выявлено завышение цен, надзорное ведомство сможет выдавать предписания о снижении. Плановая проверка будет осуществляться не чаще одного раза в год.



Руководитель антимонопольной службы Максим Шаскольский неоднократно заявлял о поступлении от граждан многочисленных жалоб на стоимость медицинских препаратов. Россияне считают, что за рубежом такие же лекарства стоят гораздо дешевле. В ведомстве не исключают пересмотра цен на препараты с учётом их стоимости в референтных странах.





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