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ФАС проверит цены на лекарства

, 12:20

ФАС проверит цены на лекарства

Федеральной антимонопольной службе правительство РФ делегировало полномочия по контролю за ценами на жизненно важные лекарственные препараты.

Информация о результатах проверки будет отображаться в едином реестре. Контрольные мероприятия ведомство проведёт согласно плану, однако внеплановые оценки также возможны. Основанием для них могут стать обращения граждан, ведомств и президента страны.

Ранее контроль за оптовыми и розничными ценами осуществляли Росздравнадзор и региональные контролирующие организации. По новым правилам ФАС сможет выезжать в регионы для проверки надбавок на жизненно важные лекарства. Если будет выявлено завышение цен, надзорное ведомство сможет выдавать предписания о снижении. Плановая проверка будет осуществляться не чаще одного раза в год.

Руководитель антимонопольной службы Максим Шаскольский неоднократно заявлял о поступлении от граждан многочисленных жалоб на стоимость медицинских препаратов. Россияне считают, что за рубежом такие же лекарства стоят гораздо дешевле. В ведомстве не исключают пересмотра цен на препараты с учётом их стоимости в референтных странах.

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