220 тысяч кошек, а в попугаях ещё больше

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19 ноября 2021, 18:13

Предстоящей зимой на повреждённых трубах отопления смогут согреться 220 тысяч кошек. Животные выступили для экспертов ОНФ единицей измерения труб с повреждённой изоляцией. Расчёт исходил из того, что одна особь может занять 30 сантиметров тёплой трубы.



Исследование проводилось только на основе сообщений граждан в СМИ. На деле километраж повреждённых коммуникаций может быть куда больше. Список антилидеров возглавили Переславль-Залесский, Рязань, Барнаул. В прошлом году благодаря работе общественников было устранено более половины нарушений. Тогда на тёплых трубах могли расположиться на 60 тысяч котов меньше.



«Народный фронт» призывает россиян активнее обращать внимание на повреждения и сообщать в контролирующие организации. Иногда тепло до квартир не доходит именно из-за отсутствия качественной изоляции на трубах. В Минстрое потери тепла оценили в 12%. А скрытые в земле прорванные трубы пропускают в землю четверть воды. Из 167 тысяч километров российских теплосетей треть нуждается в замене. Такая же ситуация с водопроводными коммуникациями. Кардинально изменить положение можно только посредством серьёзных финансовых вложений из бюджета. А пока все затраты ложатся на плечи граждан.





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