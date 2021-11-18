Россияне увеличили текущие расходы за счёт своих сбережений и кредитов

Аргументы Недели → Потребитель 13+

18 ноября 2021, 11:29

По данным исследовательского холдинга «Ромир», россияне в октябре увеличили расходы на 9% из-за роста цен. Причём официальная инфляция для наших соотечественников на деле оказывается ниже, чем реальная. Чтобы сохранить прежний финансовый уровень, граждане продолжают активно брать потребительские кредиты.



Рост расходов больше всего был замечен в Санкт-Петербурге и ряде других городов-миллиоников. Если в прошлом году россияне тратили в среднем 78% доходов, то в этом году показатель увеличился до 83%. Население израсходовало на приобретение товаров и услуг 40,5 триллиона рублей. Это на 17% больше, чем за период с января по сентябрь прошлого года.



Россияне вынуждены больше тратить не столько за счёт увеличения доходов, сколько за счёт траты сбережений. Если в 2020 году гражданам удалось скопить 2,7 триллиона рублей, то в этом году прирост сбережений оказался на 2 триллиона рублей меньше. Исследовательский холдинг «Ромир» считает, что увеличение доходов произошло за счёт выплат, которые были проведены накануне парламентских выборов. По итогам девяти месяцев текущего года доходы граждан в реальном выражении подросли до 4,1%. Однако выплаты носили разовый характер, что сказалось в дальнейшем на материальном положении россиян. «Вертолётные деньги» разогнали инфляцию ещё на несколько процентов.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости