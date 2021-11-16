Аргументы Недели Потребитель 13+

В России планируют ужесточить правила реализации алкогольной продукции

, 11:55

В России планируют ужесточить правила реализации алкогольной продукции

Совет Федерации может принять новые предложения парламентариев по урегулированию алкогольного рынка. Чиновники предлагают выдавать лицензии на продажу алкогольной продукции только индивидуальным предпринимателям. Производство алкоголя планируется поставить на контроль, как и продажу самогонных аппаратов.

Чтобы снизить темпы роста цен на водку, сенаторы предложили Министерству финансов зафиксировать ставку акцизов на неё. Ранее ведомство планировало повысить стоимость алкогольной продукции с января следующего года на 7,4%. Это приведёт к повышению цены на одну бутылку объёмом 0,5 л до 243 рублей. В Совете Федерации опасаются увеличения контрафактной продукции на алкогольном рынке. Люди везут водку и коньяк из Казахстана и Белоруссии, так там акциз на крепкий алкоголь в несколько раз меньше, чем в России. Между Россией и бывшими союзными республиками границы остаются прозрачными. Повышение акцизов в стране приведёт к тому, что из стран СНГ пойдёт поток фур с дешёвой водкой.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов сообщил о резком росте продаж самогонных аппаратов в России с марта текущего года.  Для повышения легальности алкогольного рынка Титов направлял доклад президенту Владимиру Путину, в котором предлагал запретить открытую продажу самогонных аппаратов.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ПВ

Общество

Девять экс-депутатов Госдумы не хотят освобождать свои московские служебные квартиры

Девять экс-депутатов Госдумы не хотят освобождать свои московские служебные квартиры

Девять депутатов Госдумы предыдущего созыва — представители «Единой России» и ЛДПР — до сих пор не освободили свое служебное жилье. А в 17 квартирах переизбранных в VIII созыв парламентариев живут не они сами, а их родственники или помощники.

Аргументы НеделиАвторы АН

Происшествия

Аргументы НеделиИнтервью

Общество

Политика

Общество

Политика

Происшествия

Политика

В мире

Политика

Политика

Политика

Экономика

Политика

В мире

Общество

В мире

Политика

Политика

Политика

Происшествия

Политика

В мире

Происшествия

Общество