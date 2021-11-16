В России планируют ужесточить правила реализации алкогольной продукции

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16 ноября 2021, 11:55

Совет Федерации может принять новые предложения парламентариев по урегулированию алкогольного рынка. Чиновники предлагают выдавать лицензии на продажу алкогольной продукции только индивидуальным предпринимателям. Производство алкоголя планируется поставить на контроль, как и продажу самогонных аппаратов.



Чтобы снизить темпы роста цен на водку, сенаторы предложили Министерству финансов зафиксировать ставку акцизов на неё. Ранее ведомство планировало повысить стоимость алкогольной продукции с января следующего года на 7,4%. Это приведёт к повышению цены на одну бутылку объёмом 0,5 л до 243 рублей. В Совете Федерации опасаются увеличения контрафактной продукции на алкогольном рынке. Люди везут водку и коньяк из Казахстана и Белоруссии, так там акциз на крепкий алкоголь в несколько раз меньше, чем в России. Между Россией и бывшими союзными республиками границы остаются прозрачными. Повышение акцизов в стране приведёт к тому, что из стран СНГ пойдёт поток фур с дешёвой водкой.



Бизнес-омбудсмен Борис Титов сообщил о резком росте продаж самогонных аппаратов в России с марта текущего года. Для повышения легальности алкогольного рынка Титов направлял доклад президенту Владимиру Путину, в котором предлагал запретить открытую продажу самогонных аппаратов.





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