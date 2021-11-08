Кассиры не вправе отказываться от повреждённых купюр

Аргументы Недели → Потребитель 13+

8 ноября 2021, 12:19

Периодически в магазинах кассиры не хотят принимать мятые и рваные денежные купюры. Из-за этого людям приходится отказываться от совершения покупки и искать выход из положения.



Чётких инструкций по обращению с неликвидными банкнотами для кассиров пока не разработали. Согласно федеральному законодательству, все банкноты и монеты должны приниматься. При отказе брать не понравившиеся деньги у клиента кассир нарушает права потребителей. На торговое заведение можно написать жалобу в Роспотребнадзор. В законе «О защите прав потребителей» указано, что продавец обязан обеспечить покупателю возможность оплаты товаров наличным или безналичным способом.



В третьем квартале 2021 года выявлено почти 9 тысяч поддельных банкнот. Это на 40% меньше, чем за аналогичный период 2020 года. Чаще всего преступники подделывают купюры номиналом в пять, две и одну тысячу рублей. В любой спорной ситуации лучше всего отнести деньги в банк. Там имеется необходимая техника для их проверки. При повреждении купюр банк легко сможет заменить их на целые банкноты. В торговых точках таких устройств нет, а если и есть, то они не сертифицированы.

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