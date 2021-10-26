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Минфин не разморозит выплаты по советским вкладам

, 11:03

Минфин не разморозит выплаты по советским вкладам

Госдума рассмотрит закон о продлении временного отказа государства по выплате компенсаций за сгоревшие советские вклады. По словам чиновников Минфина, продление связано с нехваткой средств в бюджете. Ежегодные расходы на эти цели в дальнейшем составят не более 3 миллиардов рублей в год.

Приостановка действия закона «О восстановлении и защите сбережений», принятого в 1999 году, будет продлена ориентировочно до 2025 года. Выплаты начали сокращать с 2003 года. Суммарно государство задолжало советским вкладчикам более 345 миллиардов рублей. Компенсации предоставляются в двух-трёхкратном размерах, исходя из нарицательной стоимости денежных знаков ушедшей эпохи. К примеру, 2 тысячи советских рублей в настоящее время превращаются в лучшем случае в 6 тысяч российских рублей.

Омбудсмен Ассоциации российских банков Павел Медведев считает, что активные компенсации по советским сбережениям может привести к инфляционному взрыву. Россияне получат деньги, не обеспеченные товарами и услугами. Вклады, сделанные гражданами в последние годы, могут также обесцениться.

Средний возраст вкладчиков советского периода составляет 70 лет. В большинстве случаев они утратили надежды на возврат средств и не обращаются за компенсациями.

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