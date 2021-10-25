90% рыбных консервов на российских прилавках некачественные

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25 октября 2021, 13:42

Специалисты «Общественной потребительской инициативы» проанализировали рынок производителей консервов и пришли к неутешительным выводам. Большая часть реализуемых в России рыбных консервов не соответствует стандартам и требуемому уровню качества.



Некоторые компании не согласны с выводами экспертов, обвиняя в ситуации ценовую политику и прессинг со стороны государства. Достаточно высоким на внутреннем рынке остаётся фальсификат сайры. Из-за снижения объёмов вылова вместо сайры в консервы добавляется другая рыба. Сайра постепенно отступает от российских берегов. Тенденция будет актуальна ещё лет 15. В торговых сетях одна банка консервы такой рыбы стоит около 180 рублей.

Распространённые в Центральной России «консервы с сайрой» за 100 рублей должны вызывать у покупателей подозрение, считает президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов. Как правило, в таких случаях в банки закладывается сельдь или дальневосточная сардина.

Иногда производители закладывают меньший объём рыбы с неправильным окислением, с недостаточным или избыточным содержанием соли.



Исправить ситуацию можно было бы посредством введения системы маркировки и прослеживаемости. Покупатели должны помнить, что рыба является опасным источником серьёзных паразитов.





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