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90% рыбных консервов на российских прилавках некачественные

, 13:42

90% рыбных консервов на российских прилавках некачественные

Специалисты «Общественной потребительской инициативы» проанализировали рынок производителей консервов и пришли к неутешительным выводам. Большая часть реализуемых в России рыбных консервов не соответствует стандартам и требуемому уровню качества.

Некоторые компании не согласны с выводами экспертов, обвиняя в ситуации ценовую политику и прессинг со стороны государства. Достаточно высоким на внутреннем рынке остаётся фальсификат сайры. Из-за снижения объёмов вылова вместо сайры в консервы добавляется другая рыба. Сайра постепенно отступает от российских берегов. Тенденция будет актуальна ещё лет 15. В торговых сетях одна банка консервы такой рыбы стоит около 180 рублей.
Распространённые в Центральной России «консервы с сайрой» за 100 рублей должны вызывать у покупателей подозрение, считает президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов. Как правило, в таких случаях в банки закладывается сельдь или дальневосточная сардина.
Иногда производители закладывают меньший объём рыбы с неправильным окислением, с недостаточным или избыточным содержанием соли.

Исправить ситуацию можно было бы посредством введения системы маркировки и прослеживаемости. Покупатели должны помнить, что рыба является опасным источником серьёзных паразитов.

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