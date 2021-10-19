К новому году россиян ожидает повышение цен

Аргументы Недели → Потребитель 13+

19 октября 2021, 13:42

К новогодним праздникам ряд товаров и услуг в России может подорожать. По этой причине многие люди стали готовиться к праздникам за несколько месяцев.



Больше всего в цене могут подняться строительные материалы, табачные изделия, мебель и машины, продукты питания. Рост составит 6,6% по сравнению с декабрём прошлого года. Многое зависит от урожая, логистики, доставки товаров. Но правительству, несмотря на все усилия, так и не удалось добиться подписания соглашений между производителями и торговыми сетями. В итоге пока товар доставляется из одного региона в другой, на нём успевают нажиться десятки посредников.



Стоимость автомобилей за последний год увеличилась в цене почти на четверть. К середине следующего года она подорожает ещё на уровень инфляции. Конечно, современные авто получили новое оснащение, стали более комфортными, но они оказались менее доступными из-за высокой цены.





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