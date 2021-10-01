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Минсельхоз увеличил импорт картофеля на 70%

, 11:17

Минсельхоз увеличил импорт картофеля на 70%

В последние дни сентября в России увеличилась цена на картофель на 2%. Государство увеличило его импорт почти на 70%. В Министерстве сельского хозяйства РФ признали, что уровень самообеспеченности картофелем в стране падает. Доктрина продовольственной безопасности по данному продукту не выполняется на 15%. Рекордов урожая в этом году не ожидается.

В Картофельном союзе говорят, что производство данной культуры будет постепенно снижаться. Осенью прошлого года цены, напротив, сокращались. Несмотря на период сбора урожая, сейчас покупатели не особо ощутили повышения его доступности. Мизерные колебания в цене вниз в целом не оказывают влияния на покупательскую способность россиян.

По прогнозам экспертов, в текущем зимнем сезоне будет сложно найти крупный картофель. Если он и поступает в продажу, то цены зашкаливают. Покупателей в этом сезоне может ожидать ещё большее увеличение цен на продукцию всей борщевой линейки.

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