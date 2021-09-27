Чиновники пытаются правильно обосновать тарифы ЖКХ, но для нас это всё равно повышение

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27 сентября 2021, 18:18

Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о необходимости усиления материальной поддержки россиян по оплате коммунальных услуг. Профильным ведомствам уже даны соответствующие распоряжения. Чиновник пытается усовершенствовать тарифы до экономически обоснованных показателей.



Круг получателей материальной поддержки правительство планирует расширить. Максимальный размер расходов на коммунальные услуги не должны быть больше 15% от доходов семьи. Если тарифы будут доведены до экономически обоснованных, то их рост может обогнать инфляцию. Ряд тарифов в России ниже себестоимости, напомнили в комитете Госдумы по жилищной политике и ЖКХ. В основном это услуги водоканалов и очистных станций. Их модернизация требует значительных материальных вложений. Тарифы должны составляться с учётом условий и стоимости модернизации. Платежи можно увеличивать только постепенно.



Наиболее обоснованные тарифы в стране действуют на электроэнергию, теплоснабжение и канализацию, отметила советник мэра Москвы по вопросам ЖКХ Светлана Разворотнева. В остальных случаях увеличение тарифов должно проводиться только в случае ремонта и модернизации ресурсоснабжающих компаний. На текущий момент тарифы устанавливаются в каждом регионе отдельно. Средний рост не превышает инфляции.





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