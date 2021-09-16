Тарифы на услуги и энергоносители в 2022 году вырастут согласно инфляции

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16 сентября 2021, 10:22

В следующем году стоимость электроэнергии, газа и услуг транспорта в России может увеличиться больше ожидаемого. Прогнозируемая чиновниками планка инфляции в 4% уже к осени текущего года приблизилась к 6%. На начало года она может увеличиться ещё на один процент. По этой причине монополии требуют увеличения цен на оказываемые услуги как минимум в полтора раза больше планируемого.



РЖД планируют повысить стоимость услуг на 6,4%, вместо 4,3%. Для россиян любое повышение означает значительное увеличение расходов. Если цена киловатта электроэнергии увеличится на 3%, в среднем одна семья будет платить в месяц больше на 500 рублей. Коммунальные расходы в среднем «подрастут» на 2,5 тысячи рублей.



Власти пока не объявили о параметрах увеличения тарифов, хотя они требуются для подготовки бюджета на следующий год. Главное влияние на увеличение стоимости электроэнергии оказывает цена топлива для электростанций, которая постепенно увеличивается. Затраты на перевозки растут из-за увеличения стоимости металла на внешнем рынке как минимум на 50%. Стоимость дизельного топлива, потребляемого тепловозами, также увеличилась на десятки процентов, отметили в РЖД.

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