ЖКХ - самая криминальная система России: виноваты опять сами жильцы

Аргументы Недели → Потребитель 13+

8 сентября 2021, 14:45

Cистема ЖКХ устроена таким образом, что из Кремля её проблемы не очень-то и решишь. А местные органы власти подчас и не заинтересованы их решать: им удобнее иметь дело с крупными управляющими компаниями, обслуживающими сотни домов, чем с тысячами ТСЖ, организованными самими жильцами. Эксперты говорят, что со временем эффективные УК должны возникнуть эволюционным путём. Но только если правила игры будут меняться снизу.



Согласно опросу ВЦИОМ, нет в России большей проблемы, чем ЖКХ. Так считают 64% россиян. И Кремль этой проблемы откровенно побаивается: даёт нереальные обещания, выполнение которых толком не пытается контролировать. Дать регионам полномочия и нормальные правила игры тоже стрёмно: управляющие компании в провинции, как правило, работают в тесной смычке с местной властью. И затея может выйти боком. В отсутствие современной экономики именно в коммуналке крутятся самые большие деньги, существуют десятки несложных схем вывода их в подставные фирмы и обналички. И чиновнику выгоднее присосаться к системе ЖКХ, чем развивать другие сектора или воровать деньги из казны, рискуя попасться.



«Повсеместно распространённая практика: создаётся управляющая компания, собирает с жильцов деньги, поставщикам коммунальных услуг их не перечисляет, жилищные услуги обитателям жилья не предоставляет. Накапливает сотни миллионов рублей долгов – и ликвидируется. А потом появляется новая УК с теми же учредителями, руководителями», – рассказывала замначальника правового управления ПАО «Московская объединённая энергетическая компания» (МОЭК) Ирина Сёмкина. Реальных посадок за такие фортеля единицы.



В марте 2021 г. президент Путин на коллегии Генпрокуратуры ещё раз обратил внимание прокуроров на проблему неоправданного роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги и низкое качество обслуживания в этой сфере. Однако не похоже, чтобы это заинтересовало голубые мундиры на местах. С другой стороны, без внятной, организованной и массовой реакции жильцов на творимые жилкомсервисами безобразия «правила игры» могут эволюционировать веками, раз чиновников на местах всё устраивает. А жильцы, увы, часто не знают своих прав: столкнувшись с протечкой, ругаются и злятся, что правды не добьёшься и всем наплевать. Хотя даже не пробовали что-то изменить.



Подробнее читайте в материале «Аргументов недели».





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