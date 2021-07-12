Каждый россиянин не доедает 10 килограммов рыбы в год

Аргументы Недели → Потребитель 13+

12 июля 2021, 10:15

Министерство сельского хозяйства России в минувший День рыбака напомнило о важности рыбохозяйственного комплекса для экономики, а рыбы – для населения. Тем более, что каждый россиянин не доедает порядка 10 килограммов рыбы в год.



Два года назад в среднем потребление рыбы на одного человека составляло 17 килограммов. В Минздраве нормой считают показатель в 24 килограмма. В Информационном агентстве по рыболовству представили другие данные: реальное потребление рыбы - 12,9 килограмма в год на одного человека. Такой низкий показатель фиксировался в середине прошлого века и в голодный период распада Советского Союза.



Из-за роста цен рыбная продукция становится «элитным товаром». Несмотря на ограниченный финансовыми возможностями спрос, поставщики морепродуктов предупредили о росте цен в ближайшем будущем как минимум на 15%. Основанием для этого компании называют увеличение стоимости сырья, подорожание валюты, изменение правил логистики и упаковки товара. Своё ещё добавит и непрекращающаяся инфляция. Председатель Рыбного союза России Александр Панин говорит, что цены на морепродукты увеличиваются по всему миру, ведь рыбных запасов больше не становится, а население Земли увеличивается.





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