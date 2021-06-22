Еда будет дорожать пока население планеты увеличивается

Аргументы Недели → Потребитель 13+

22 июня 2021, 10:38

Годовой показатель инфляции в России превысил 6%. Последний раз такая картина в стране наблюдалась 5 лет назад. Больше всего подорожали картофель, капуста, лук.



Экономист Иван Стариков считает, что увеличение цен на продукты объясняется зависимостью отечественного сельского хозяйства от импортных технологий. Плюс с ростом населения на планете увеличивается спрос на еду.

Немаловажную роль играет урожайность года - убытки сельхозпроизводители

восполняют увеличением стоимости производимой продукции. Это, конечно, подрывает стабильность мирового продовольственного рынка.



Пандемия тоже внесла свою лепту в удорожание продовольствия. Закрытые границы привели к разрыву множества торговых сделок. Движение товаров между странами остановлено до неопределённого времени. Аграрии остались без гербицидов, удобрений, что создало дополнительные риски гибели урожая.



Карантин не позволяет приобрести высокоурожайные семена за границей, в итоге приходится выращивать низкосортные культуры. Они даже при хорошей погоде не способны давать хороший урожай. То же самое относится к яйцам кур, сперме быков, пестицидам и гербицидам.





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