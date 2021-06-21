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Несмотря на высокие цены, покупательский спрос в стране не уменьшается

, 11:53

Несмотря на высокие цены, покупательский спрос в стране не уменьшается

Производители промышленных товаров в России за год подняли цену на продукцию более, чем на треть. Промышленная инфляция сказывается в основном на конечном потребителе. Рост цен эксперты объясняют увеличением стоимости товаров на мировых рынках.

Несмотря на высокие цены, спрос на товары в стране не уменьшается. Отчасти это объясняется тем, что в этом году многие россияне снова не поехали на отдых.

В условиях высокой инфляции сохраняется риск подорожания топлива. А это значит, что шлейфом за бензином и соляркой будут дорожать все остальные товары и услуги. За первые дни июня в большинстве российских субъектов стоимость бензина увеличилась на 1%. Власти в целом уже согласились с будущим рывком цен на топливо. Вице-премьеру Александру Новаку дано поручение по контролю за ними.

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