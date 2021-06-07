В мире сохраняется тенденция стремительного роста цен на продовольствие

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7 июня 2021, 11:46

По заявлениям экспертов ООН, рост цен на продукты питания в мае объяснялся увеличением стоимости сахара, зерновых культур, мяса. При этом рост цен в России несколько меньше, чем во всём мире. Российские чиновники не видят поводов для беспокойства и угрозы дефицита тех или иных продуктов.



За последние годы цены на продукты стали расти с максимальной скоростью. Больше всего подорожала мясная, молочная продукция, растительные масла.

Если такая тенденция сохранится, в странах с переходной экономикой могут произойти социальные всплески.



Российские производители сахара не намерены повышать цену, так как Минсельхоз предоставляет компаниям субсидии и держит ситуацию под контролем. Между поставщиками и ретейлерами заключены соглашения, логистические схемы отработаны. Отрыв мировых цен от российских может создать предпосылки для роста продовольственной инфляции. Определённые гарантии на стабилизацию цен может дать хороший урожай осенью, в результате цены пойдут вниз. Однако этот период необходимо преодолеть без серьёзных социально-экономических последствий.



Помимо России значительная доля дохода населения уходит на приобретение продуктов в таких странах как Нигерия, Индия и Турции.

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