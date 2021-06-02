Правительство планирует создавать продовольственные фонды

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2 июня 2021, 13:29

Российские бизнесмены обеспокоены расширением практики ценового регулирования. Чиновники заинтересованы в замене ценового инструмента на продовольственные фонды.



Производители считают, что оптимальным вариантом поддержки населения стало бы предоставление адресной помощи. Эксперты предупреждают о рисках сокращения производства, когда в процесс вмешивается государство. В частности при регулировании стоимости куриных яиц агрокомплексы понесли значительные убытки. В итоге возникла угроза сокращения поголовья кур и дефицита яиц на отечественном рынке.



В Министерстве промышленности и торговли обещали сохранение стабильности с ценами на социально значимые товары. Чиновники ведомства уверены, что регулирование цен не является государственным вмешательством. Власть в данном случае выступила в роли модератора между производителями и поставщиками товаров в торговые сети.



Минсельхоз в качестве альтернативы госрегулирования цен видит создание интервенционных фондов. Государство может закупить зерно, сахар и реализовывать его по доступной для населения цене. Запасы можно делать только тех продуктов, которые будут храниться на протяжении длительного времени. Наличие государственного фонда влияет на ценообразование, в результате чего производители не смогут устанавливать цены в произвольном порядке.





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