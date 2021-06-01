3,2 млн россиян задолжали за коммунальные услуги

Аргументы Недели → Потребитель 13+

1 июня 2021, 17:45

За три первых месяца 2021 года за услуги ЖКХ не заплатили 3,2 млн граждан. Это на 20% больше, чем годом раньше. Эксперты объясняют это не только падением доходов населения, но и инерцией утратившего силу постановления правительства, запрещающего штрафовать и отключать услуги неплательщикам коммуналки в период пандемии.



Но временные отсрочки некоторые владельцы жилья восприняли как прощение всех долгов, но были удивлены, что все суммы и пени были возвращены в платежки ЖКУ с 1 января. Причём среди должников оказались не только и не столько семьи с низкими доходами, но и эти, кто вполне может оплачивать потреблённые услуги.



Платёжную дисциплину нарушили в период пандемии не только владельцы жилья, но и недобросовестные управляющие компании, которые стали включать в платёжки несуществующие и не оказанные услуги.



Обычно УК подавали в суды на злостных неплательщиков, когда сумма равнялась 500 тыс. рублей. Для этого не требовалось присутствие ответчика, суд выдавал судебный приказ. Но теперь стали снижать порог до 4 тыс. руб. Коммунальщикам же тоже нужно выплачивать зарплаты и закупать расходные материалы.





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости