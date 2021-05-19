Василий Мельниченко: Цены поднимают без причин

Аргументы Недели → Потребитель 13+

19 мая 2021, 11:51

Недавно случился скандал с резким подорожанием сахара и растительного масла. Пришлось правительству вмешиваться. И вот то же самое происходит с гречкой.



«Объективных причин удорожания такими скачками нет, - считает известный политик, председатель общественного движения «Федеральный сельсовет» фермер Василий Мельниченко. - Да, с этого года совершенно беспричинно подорожали удобрения. Абсолютно все заводы и дилеры подняли цены на запчасти. Но на рост цены гречки это повилять не могло. Потому что сейчас продаётся прошлогодняя гречка! Мы же ещё не косили в этом году. Мы даже не сеяли. Цены поднимают без причин. В первую очередь торговля».



Говорят – сахаропроизводители ориентируются на мировые цены. Но мировая цена на сахар значительно ниже. Та же картина и с гречкой. Сейчас цену диктуют, во-первых, монопольные торговые сети. А во-вторых, цену поднимает государство. Государство монополизировало поставки продуктов питания для армии, для ФСИН, для организаций образования и медицинских учреждений. На все военные и околовоенные структуры. Абсолютно все крупные агрохолдинги тоже причастны к повышению цен и тоже зарегистрированы за границей. За счёт потребителя государство решает проблемы агрохолдингов.



«Заходишь в магазин, и волосы дыбом встают. Ну что же такое? Огурцы 200 с лишним рублей! Слушайте, даже в теплице себестоимость огурцов не может быть больше 50–60 рублей! Я не знаю, что надо делать и как бездарно руководить хозяйством, чтобы они были дороже. Картошка не может быть по себестоимости больше 8 рублей. Так почему картошка и огурцы на прилавке вчетверо дороже?», - возмущается Василий Мельниченко.



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