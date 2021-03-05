Схватили кур за яйца. Инкубаторное птицеводство по-прежнему зависит от импорта

Аргументы Недели → Потребитель 13+

5 марта 2021, 10:49

Подорожание продуктов питания в России продолжается уже на протяжении девяти месяцев. Увеличение стоимости происходит на фоне государственного регулирования, административных расследований. С января началось подорожание мяса кур. Росстат указал, что по этой причине его доступность для населения снижается.



По итогам прошлого года продовольственная безопасность в мире ухудшилась. Надёжные продовольственные программы имеют европейские государства. Россия в этом отношении находится на 24-м месте среди всех стран. В 2010 году в нашей стране была утверждена Доктрина продовольственной безопасности. В прошлом году правительство заявило, что она полностью выполняется. Правда, эксперты вынуждены признать, что по молоку, картофелю имеются определённые проблемы. Снижение импортных инкубационных яиц привело к падению производства птицы. Восстановление прежних объёмов возможно только к маю, сообщили в Министерстве сельского хозяйства.



Негативное влияние на стоимость продукции птицеводческих предприятий также оказывают вспышки птичьего гриппа, которые фиксируются в центральных регионах России. Предприятия терпят убытки, в результате чего повышение цен на продукцию является для компаний единственным способом сохранить своё производство. Отечественное птицеводство, несмотря на разрекламированную программу импортозамещения, оказалось зависимым от импортных запчастей, оборудования, кормов, яиц для инкубаторов.



