Супермаркеты ежегодно выбрасывают сотни тысяч тонн продуктов

Аргументы Недели → Потребитель 13+

2 марта 2021, 10:56

Каждый год торговые сети Британии выбрасывают на помойку четверть миллиона тонн еды. Большие магазины отправляют нуждающимся товары, срок годности которых истекает через несколько дней. Эксперты подсчитали, что из одной тысяч тонн продуктов можно приготовить несколько миллионов порций различных блюд.



В США выбрасывается ежегодно порядка 24 миллионов тонн еды. Очень часто на помойку отправляются продукты, которые ещё годны к употреблению. В Канаде данный показатель составляет 1,3 миллиона тонн.



Во Франции пошли по иному пути и обязали крупные продовольственные магазины подписывать соглашения с благотворительными компаниями. Вся нереализованная еда передаётся нуждающимся людям. Её распределяют в социальные приюты для людей, оказавшихся в сложном положении. Такая политика позволяет предприятиям платить меньший налог на отходы.



В России выбрасывается до 40% произведённой еды. В большинстве случаев это качественные товары. Но магазинам проще их отправить на утилизацию после истечения срока годности. В Благотворительном фонде продовольствия «Русь» считают, что если бы торговые сети передавали им пригодную к употреблению еду, это позволило бы накормить огромное количество людей. Пока ещё в нашей стране слабо развита система благотворительности.



