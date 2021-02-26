Банк выплатил россиянину компенсацию за незаконный доступ к кредитной истории

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26 февраля 2021, 13:14

Жителю Кемеровской области удалось получить денежную компенсацию от банка, запросившего в бюро кредитных историй сведения без согласия лица. Суд взыскал 5 тысяч рублей за нарушение прав человека, хотя истец запрашивал сумму в 9 раз больше.



По существующему законодательству банки, предоставляющие кредиты физическим лицам, обязаны получить он субъекта согласие на изучение кредитной истории. В аналогичной ситуации оказался Алексей Балашов из Мариинска. После запроса в Банк России он узнал, что его историю одно из кредитно-финансовых учреждений просматривало более 10 раз. В банке пытались оправдаться, что это был технический сбой, однако суд привлёк кредитную организацию к административной ответственности. Балашову была выплачена денежная компенсация в размере 30 тысяч рублей.



Запрос на изучение кредитной истории можно делать только когда физическое лицо подаёт заявку на получение кредита. Если банк отказывается предоставлять займ, то он не вправе делать подобные запросы.



