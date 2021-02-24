Кто кого? Разваливающееся общежитие или 100 его жильцов переживут друг друга

Аргументы Недели → Потребитель 13+

24 февраля 2021, 10:49

В одном из общежитий города Сызрани 100 человек живут в аварийном здании уже на протяжении 20 лет. В нём нет горячей воды, стены в трещинах, а подвал затоплен водой. Жильцы не могут добиться расселения.



Люди устали жить в разрушающемся здании. Электропроводка в общежитии не отвечает требованиям безопасности. Оголённые провода торчат из стен. Жильцы подвергаются опасности каждый день.



В сызранской администрации отказываются комментировать ситуацию. Изначально общежитие принадлежало сельскохозяйственному заводу. После закрытия предприятия здание перевели на городской баланс. И 20 лет люди вынуждены самостоятельно нагревать воду и отапливать комнаты. Квитанции за коммунальные услуги приходят регулярно, даже на те адреса, где жильцы уже давно умерли. Администрация и управляющая компания бездействуют, объясняя большим количеством должников в доме. Областная жилищная инспекция обязала управляющую компанию провести ремонт в общежитии. Однако никаких изменений не произошло. Инициативная группа жильцов намерена обратиться к губернатору и прокуратуру.



Самарская область по качеству жизни стоит на 16 месте в России. Очевидно, при составлении рейтинга общежитие по адресу Верхнепионерский, 22 не учитывалось.



