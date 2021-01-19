Правительственное ценорегулирование может привести к обратному эффекту

Аргументы Недели → Потребитель 13+

19 января 2021, 17:31 [ «Аргументы Недели» ]

После того, как президент России Владимир Путин выразил своё недовольство относительно высоких цен на продовольственные товары, правительству были сделаны поручения об исправлении ситуации. Практически сразу Министерство сельского хозяйства и Министерство промышленности и торговли подписали соглашение об установлении предельной стоимости на подсолнечное масло, сахар и ряд других товаров.



Однако через несколько недель производители стали сообщать о появлении значительных сложностей. О серьёзных проблемах заявили и средние торговые сети. Многие продавцы закупали товары у посредников из-за отсутствия распределительных центров. На посредников распоряжение правительства о регулировании цен не распространяется. Поэтому они покупали у производителей продукцию по низкой цене, а поставляли её в магазины по более высокой. Предприятия розничной торговли в свою очередь ограничены правительственными предписаниями.



Эксперты отмечают, что дефицита товаров не будет, так как крупные торговые сети работают напрямую с производителями. Однако власти не учли механизм работы рыночной экономики. Любое административное регулирование торговли оборачивается либо дефицитом товаров, либо ростом цен.



