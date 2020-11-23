ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Потребитель 13+

Крупные российские банки начали распознавание лиц клиентов на входе

, 18:59 [ «Аргументы Недели» ]

Крупные российские банки начали распознавание лиц клиентов на входе

Новую технологию по обслуживанию клиентов запустили сразу несколько крупных российских банков. При входе в отделение посетителей распознают по лицу. В банках считают, что это помогает качественно обслуживать человека, предлагать ему таргетированные услуги.

В кредитных организациях не исключают, что в дальнейшем будет внедрена технология по определению эмоционального состояния клиента. Это позволит оценить качество обслуживания и давать сотруднику необходимые рекомендации для решения возможных конфликтных вопросов.

В ряде банков заявили, что биометрия позволит активнее бороться с мошенниками. Только за прошлый год Почта Банк смог предотвратить хищения на общую сумму более 2 миллиардов рублей. Чаще всего преступники пытаются получить кредит по чужим документам. Система распознавания лиц позволит создать реестр недобросовестных клиентов, которые хотя бы раз были замечены в мошенничестве.

В этом году в России появились банковские офисы, где обслуживание происходит при помощи гаджета клиента. Такие отделения имеют практически все крупные банки.

ПВ

В мире

Российский миротворец получил ранение в результате подрыва мины в Нагорном Карабахе

Российский миротворец получил ранение в результате подрыва мины в Нагорном Карабахе

В понедельник вечером, 23 ноября, стало известно, что офицер российского контингента миротворческих сил был ранен в результате подрыва мины в Нагорном Карабахе. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью