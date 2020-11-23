Крупные российские банки начали распознавание лиц клиентов на входе

Аргументы Недели → Потребитель 13+

23 ноября 2020, 18:59 [ «Аргументы Недели» ]

Новую технологию по обслуживанию клиентов запустили сразу несколько крупных российских банков. При входе в отделение посетителей распознают по лицу. В банках считают, что это помогает качественно обслуживать человека, предлагать ему таргетированные услуги.



В кредитных организациях не исключают, что в дальнейшем будет внедрена технология по определению эмоционального состояния клиента. Это позволит оценить качество обслуживания и давать сотруднику необходимые рекомендации для решения возможных конфликтных вопросов.



В ряде банков заявили, что биометрия позволит активнее бороться с мошенниками. Только за прошлый год Почта Банк смог предотвратить хищения на общую сумму более 2 миллиардов рублей. Чаще всего преступники пытаются получить кредит по чужим документам. Система распознавания лиц позволит создать реестр недобросовестных клиентов, которые хотя бы раз были замечены в мошенничестве.



В этом году в России появились банковские офисы, где обслуживание происходит при помощи гаджета клиента. Такие отделения имеют практически все крупные банки.



