Пандемия изменила потребительское поведение россиян в сторону экономии

Аргументы Недели → Потребитель 13+

12 ноября 2020, 18:23 [ «Аргументы Недели» ]

Потребительские повадки наших соотечественников будут видоизменяться на протяжении ещё нескольких лет. Даже после отступления эпидемии некоторые привычки останутся с людьми.



Почти 70% населения считают, что сейчас нужно на всём экономить. Потребительский спрос ограничивается самыми необходимыми товарами и продуктами. Россияне стали меньше тратить средств на развлечения, путешествия, одежду. На фоне сокращения доходов происходит рост цен на лекарственные препараты, продукты.



Поведение покупателей меняется основательно, что заставляет производителей действовать по-новому. Чтобы увеличить товарооборот, многие торговые площадки, производители пытаются проводить скидочные акции. Однако это не всегда приносит положительный результат.



Граждане также активно сократили спрос на готовые блюда, еду на вынос. Вместо этого россияне предпочитают самостоятельно готовить. Порядка 20% ресторанов и кафе по этой причине оказались банкротами.



Стремление к экономии будет заметно и в последующие годы. Потребитель совершает покупки только в условиях необходимости. Поведение россиян в кризисный период предсказуемо. Чтобы лишний раз не посещать супермаркеты в период респираторных заболеваний, люди стараются запастись необходимыми товарами впрок. При этом акцент делает на товары, реализуемые со скидкой и по акции.



