Льготная ипотечная ловушка: рост цен убивает низкие ставки

Аргументы Недели → Потребитель 13+

12 ноября 2020, 13:19 [ «Аргументы Недели» ]

Новый министр строительства России Ирек Файзуллин получил от правительства поручение до 2030 года построить 1 миллиард квадратных метров жилья. Минстрой намерен с Центробанком проработать вопросы снижения ставок по ипотеке. Однако кредиторы предупредили, что льготная ипотека носит временный характер, а низкие ставки не сделают жильё более доступным.



Льготная ипотека позволила большему количеству семей купить квартиру. Но это повлекло за собой увеличение стоимости жилья на первичном рынке. Как следствие, низкие ставки кредитов «съедаются» ростом цен на квартиры. В итоге жильё не становится таким доступным, как это предполагалось ранее.



Глава ЦБ Эльвира Набиуллина указала, что кредитная программа в таких условиях может попасть в ловушку. Поэтому льготная ипотека должна использоваться как инструмент только в условиях кризиса. С его помощью удастся преодолеть провал на рынке. Программа льготного кредитования была запущена весной текущего года.



