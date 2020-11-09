Россияне заплатят за «умные счётчики» из собственного кармана

Аргументы Недели → Потребитель 13+

9 ноября 2020, 17:49 [ «Аргументы Недели» ]

Депутаты Госдумы приняли закон об интеллектуальных системах учёта, по которому с 2022 года установка «умных счётчиков» в многоквартирных домах становится обязательным требованием.



Эксперты отмечают, что массовая установка таких приборов учёта электроэнергии дорого обойдётся населению, при этом не принесёт потребителям экономии. Она не сопоставима по масштабам с издержками. Специалисты Ассоциации гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний считают, что замена простых счётчиков на интеллектуальные устройства не принесёт никаких плюсов и для энергосистемы. Реализация программы заметно ударит не только по рядовым потребителям, но и по бизнесу. Промышленные потребители уже несут серьёзную нагрузку.



Во время дискуссии о целесообразности цифровизации электросетевого сектора потребители пришли к мнению, что все мероприятия должны проводить сетевые компании за свои средства и только в тех случаях, где это действительно необходимо. Замена всех электрических счётчиков в многоквартирных домах обойдётся в 1 триллион рублей. Правительство в настоящее время решает вопрос, кто заплатит за реализацию идеи.



