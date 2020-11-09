Торговые сети на Новый год много не заработают

Аргументы Недели → Потребитель 13+

9 ноября 2020, 12:53 [ «Аргументы Недели» ]

Новогодние каникулы сулят значительное сокращение финансовых расходов. При этом медики считают, что пик заболеваемости коронавирусом придётся на декабрь-январь. Осторожные россияне предпочтут провести праздничные выходные в узком кругу, либо в условиях самоизоляции.



Российские торговые сети пытаются сдерживать цены из-за никой покупательской способности россиян. Посещаемость магазинов по сравнению с прошлым годом уменьшилась на 60%. Количество безработных граждан увеличивается. Если два года назад работающие россияне тратили на празднование новогодних мероприятий до 17 тысяч рублей, то в этом году суммы будут гораздо скромнее.



Аналитический ресурс Сбербанка - Sberindex обнаружил, что потребительские расходы россиян только за последнюю неделю сократились на десятую часть. Российские чиновники призывают людей к скромному формату празднования Нового года. Глава Роспотребнадзора Анна Попова посоветовала россиянам оставаться в это время дома.



Генеральный директор курорта «Красная Поляна» Андрей Круковский сообщил, что несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, в Сочи практически все отели забронированы на 100%. Граждане выбирают Русский Север и горнолыжные курорты благодаря низкой стоимости авиаперелета и интересу к «перемене мест».



