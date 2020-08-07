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В ближайшие 10 лет более 10% населения России так и будут без газа

, 11:54 [ «Аргументы Недели» ]

В ближайшие 10 лет более 10% населения России так и будут без газа

В Министерстве энергетики России сообщили о планах газификации страны.  В ближайшее время будет создан единый оператор, который доведёт газовую трубу до каждого потребителя.

Для большинства россиян подводка газа к дому будет сделана бесплатно. Однако к газу не подключат более 10% населения в ближайшее десятилетие. Сейчас подключение проводится по трём направлениям. Для льготной категории населения подключение стоит порядка 45 тысяч рублей. Стандартный вариант оценивается в 280 тысяч. Также имеется индивидуальная программа подключения к энергоносителям.

Для отработки механизма газификации правительство выбрало несколько пилотных регионов. В этом году будут разработаны необходимые методологические предписания и законодательные акты. Для реализации президентской программы дальнейшей газификации страны требуется порядка 2 триллионов рублей.

Создание единого оператора позволит систематизировать процесс газификации государства. Сегодня поставщиками голубого топлива в регионах часто являются посредники. Подвести газ во все районы страны не получится. В некоторых регионах выгоднее использовать местные источники энергии: уголь, электроэнергию. В ряде субъектов проложить газовые трубы не представляется возможным, требуется сначала разработать новые технические решения.

ПВ

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